Погорилая: все в России так и будут считать, что командное золото ОИ было нашим по праву

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2016 в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Погорилая отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Я ещё не видела деталей, на чём основывался суд, поэтому сложно сказать, объективно это или нет. Но мне жаль её как спортсменку. Я прекрасно понимаю, сколько времени и сил вся команда Этери Тутберидзе потратила. К тому же речь идёт о командном золоте. Но, думаю, в России всё так и останется — все будут дальше считать, что это было нашим золотом по праву», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.