Дмитриев — о решении CAS по делу Валиевой: удивляться нечему, это всё политика

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (СAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву за употребление допинга на четыре года.

«А что тут говорить? К сожалению, это всё политика. Тут и говорить нечего, и так всё видно. Так, как западные организации вели себя в последние годы в отношении России, всё объясняет. Видно было — это преднамеренные атаки на нашу страну, наших спортсменов. И говорить что-то про Камилу… Я не могу судить, виновата она или нет. Но Запад же уже не первый раз принимает такие решения по поводу россиян. Удивляться нечему.

Будут ли остальные фигуристы ощущать себя олимпийскими чемпионами? Мне кажется, всё зависит от того, как отнесётся к ним страна. Это очень важно. Если страна поддержит, любой из них будет чувствовать себя чемпионом. Очевидно, что Камила в Пекине была лучшей. И, насколько я помню, ребята получили все призовые, почести, положенные олимпийским чемпионам. А МОК, CAS, ВАДА, кто там ещё… пусть и дальше играются в эти игры. Сейчас на международных турнирах выигрывают те, кто у нас были бы шестые-восьмые в лучшем случае. Этим всё сказано», — приводит слова Дмитриева «РБ Спорт».

Напомним, наказание фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Суд не рассматривал итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Решение о лишении России золотой медали примет Международный союз конькобежцев (ISU) на заседании 7 февраля.