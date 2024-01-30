«Это спортивная трагедия». Илья Ковальчук — о дисквалификации Валиевой

Нападающий московского «Спартака», олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву за употребление допинга.

«Это спортивная трагедия, потому что девчонка, тем более несовершеннолетняя, попадает в такую историю. Я не третейский судья, чтобы говорить какие-то умные вещи. Но уверен, что люди, которые находились вокруг неё, должны были более внимательно отнестись к подготовке.

К сожалению, ещё одно неприятное пятно на нашем спорте. Но, надеюсь, мы сделаем выводы и больше такого не повторится», — приводит слова хоккеиста ТАСС.

Напомним, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Наказание фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Суд не рассматривал итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Решение о лишении России золотой медали примет Международный союз конькобежцев (ISU).