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МОК: дело Валиевой подтверждает важность рассмотрения роли окружения в допинговых случаях

МОК: дело Валиевой подтверждает важность рассмотрения роли окружения в допинговых случаях
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В Международном олимпийской комитете (МОК) прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Этот случай и его обстоятельства являются ещё одним доказательством необходимости рассмотрения роли, которую играет окружение спортсменов в допинговых делах. Если спортсмены несовершеннолетние, то они ещё больше зависят от своего окружения», — приводит слова представителя пресс-службы МОК ТАСС.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу в декабре 2021 года. Об этом стало известно в феврале 2022 года, на следующий день после завершения командного турнира фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, на котором сборная России стала первой. 29 января 2024 года CAS огласил вердикт по делу Валиевой, дисквалифицировав спортсменку на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристы за этот период аннулированы.

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