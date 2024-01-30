Сборная России получит бронзовые медали за командный турнир фигуристов на ОИ-2022

Российским фигуристам присуждены бронзовые медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Напомним, по итогам командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года российская сборная заняла первое место. Однако в составе команды России выступала фигуристка Камила Валиева, сдавшая положительный тест на допинг в декабре 2021 года. О результатах тестирования стало известно 8 февраля 2022 года, на следующий день после завершения командного турнира. Из-за этого результаты командного турнира Олимпиады не были утверждены. 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения Валиевой отсчитывается от декабря 2021 года, все результаты спортсменки за этот период аннулированы.

Таким образом, после аннулирования результатов выступления Валиевой в командном турнире сборная России опустилась на третье место. Золото получат американские фигуристы, а серебряные медали вручат команде Японии.