Рудковская: утешительная бронза фигуристов — это хоть что-то. Могли бы и её не дать

Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотых медалей командного турнира на Олимпиаде — 2022 в Пекине.

«Очень жаль ребят, очень жаль. Большой вопрос, кто из них ещё сможет отобраться или в принципе доехать до Олимпийских игр — 2026 в условиях сегодняшних реалий. Утешительная бронза — это хоть что-то. Могли бы и её не дать.

Вот сидишь, смотришь на маленького Санька (Гном Гномыча) и думаешь, что ожидает его поколение в спорте на международной арене. Этих мальчишек и девчонок, которые кроме льда и спортзалов ничего в детстве и юности и не видят.

Одна чудовищная ошибка может стоить мечты целой команде спортсменов, к которой они шли всю свою сознательную жизнь в спорте! Ты становишься лучшим в команде с лучшими, как это было в 2014 году в Сочи, где Россия первый раз выиграла этот турнир в команде — а получаешь только бронзу!

Призёр Олимпийских игр — это, увы, не олимпийский чемпион! Безумно жаль ребят, шлю им лучи поддержки. Так как и знаю всех лично, и знаю, что они были там, в Пекине, лучшими из лучших», — написала Рудковская в соцсетях.