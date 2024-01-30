Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лайшев: считаю, что командное золото ОИ-2022 наше

Лайшев: считаю, что командное золото ОИ-2022 наше
Комментарии

Президент ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта Ренат Лайшев прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российскую сборную золотых медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Я считаю, что командное золото Олимпиады наше! Даже не приходится сомневаться, что наши фигуристы — лучшие в мире. Этого и надо придерживаться», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ISU лишил сборную России золота за командный турнир фигуристов после объявления вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Материалы по теме
Российские фигуристы лишены золота ОИ-2022 по решению ISU
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android