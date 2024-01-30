Лайшев: Валиева всё выдержит, мы в неё верим, как и миллионы любителей фигурного катания

Президент ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта Ренат Лайшев высказался о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Камила — умница! Она сильная спортсменка, сильная девушка. Она всё выдержит. Мы в неё верим, как и миллионы любителей фигурного катания», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

О решении Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой было объявлено вчера, 29 января. Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается от декабря 2021 года, все её результаты с этого момента аннулированы. Из-за этого Валиева лишилась золота чемпионата Европы — 2022 в женском одиночном катании, а сборная России была лишена золота командного турнира ОИ-2022.