Гаджиева — о решении ISU: российские фигуристы были и остаются лучше всех

Бывшая российская фигуристка Эмма Гаджиева прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российскую сборную золотых медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине после дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

«Блин, я была там, в Пекине, и всё видела своими глазами! Чувствовала те невероятные эмоции. Наша команда реально была и остаётся лучше и сильнее всех. Ребятам, тренерам, всем членам команды сил и держаться! Вы всё равно лучшие. Любим вас», — написала Гаджиева в соцсетях.

Напомним, результаты Валиевой в командном турнире были аннулированы. Из-за этого российские фигуристы лишились золота. Им присудили бронзовые медали в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.