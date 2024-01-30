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«Жертва российского спортивного режима». Немецкое SZ – о деле Валиевой

«Жертва российского спортивного режима». Немецкое SZ – о деле Валиевой
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Немецкое издание Süddeutsche Zeitung выпустило материал о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил под заголовком «Жертва российского спортивного режима».

«Несовершеннолетней фигуристке Камиле Валиевой приходится в одиночку переносить последствия дела о допинге, а именно четырёхлетнюю дисквалификацию. А как же тренер? Врачи и чиновники? Судя по всему, им по-прежнему рады в спорте», — говорится в материале.

Напомним, решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой было объявлено вчера, 29 января. Отсчёт срока дисквалификации ведётся от декабря 2021 года. Все результаты фигуристки за этот период аннулированы. В связи с этим российские фигуристы лишились золотых медалей командного турнира на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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