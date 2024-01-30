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Спортивный врач — о деле Валиевой: триметазидин никакого влияния для фигуристов не имеет

Спортивный врач — о деле Валиевой: триметазидин никакого влияния для фигуристов не имеет
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Спортивный врач Владимир Зоткин высказался о влиянии запрещённого Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) вещества триметазидин, обнаруженного в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, на результаты в фигурном катании.

«Триметазидин никакого влияния не имеет для фигуристов. Я как врач не вижу в нём никакого допинга, чтобы для них это давало какой-то хороший результат. Поэтому для меня сразу возник вопрос: зачем она это принимала?

Я бы не хотел рассуждать, как это могло быть. И кого-то винить в этом не хотелось бы. В первую очередь её, Валиеву. Я её знаю, знаю федерацию фигурного катания, и я с ними периодически работаю. Не думаю, что это было специально", — приводит слова Зоткина «Спорт день за днём».

Напомним, вчера, 29 января, российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Результаты спортсменки, показанный с декабря 2021 года, были аннулированы.

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