«Это чувство может стать мощным стимулом». Спортивный психолог — о возвращении Валиевой

Cпортивный психолог, специалист в области ментального развития в спорте Феликс Шифрин высказался о перспективах Камилы Валиевой после отбывания дисквалификации.

«Есть и ещё одна деталь, которая может сыграть в её пользу – это праведный гнев, своего рода спортивная злость. Представьте, если она чувствует себя наказанной несправедливо. Это чувство может стать мощным стимулом. В случае с Валиевой чувство несправедливости может стать тем фактором, который не позволит ей опустить руки, который будет поддерживать в ней огонь и желание доказать всем, что она достойна быть олимпийской чемпионкой.

История Валиевой может превратиться в пример того, как трудности и несправедливость преобразуются в силу и решимость. Как говорится, что нас не убивает, делает сильнее. И, возможно, именно эта сила поможет Валиевой вернуться и снова занять своё место среди лучших», — сказал Шифрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года за употребление допинга. Срок наказания спортсменки отсчитывается с декабря 2021 года. Результаты спортсменки за этот период аннулированы.