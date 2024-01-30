Филипп Херш: Валиевой стоит посочувствовать, а её команда должна попасть под расследование

Американский журналист Филипп Херш поделился мнением о четырёхлетней дисквалификации Камилы Валиевой.

«В суматохе я не упомянул один важный момент: Камила Валиева, которой на момент случившегося было 15 лет, заслуживает сочувствия, если только, как это ни маловероятно, она не знала о том, что ей дают запрещённое вещество. Её команда должна попасть под расследование», — написал американский журналист на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, скандал вокруг Камилы Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Фигуристка вместе со сборной России выиграла золотые медали командного турнира Игр, однако награждение не было проведено, поскольку стало известно, что допинг-проба Валиевой, которая была взята за несколько недель до этого на чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге, дала положительный результат. В крови спортсменки был найден препарат «триметазидин», который запрещён Всемирным антидопинговым агентством. Представители Валиевой настаивали, что вещество попало в её организм непреднамеренно.

Тем не менее вчера, 29 января, CAS дисквалифицировал Валиеву за употребление допинга. Наказание фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.