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ФФККР заявила, что категорически не согласна с решением CAS по делу Валиевой

ФФККР заявила, что категорически не согласна с решением CAS по делу Валиевой
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявила, что категорически не согласна с решением CAS о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

«ФФККР категорически не согласна с санкцией Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации Камилы Валиевой, которая, будучи защищённым лицом, была фактически приравнена к взрослому спортсмену, а также решением Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении российских спортсменов золотых медалей командных соревнований по фигурному катанию на коньках на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

На данный момент ФФККР не получила никаких официальных документов и ждёт от ISU официальное уведомление, на основании чего было принято такое решение.

Со своей стороны заявляем о том, что ФФККР предпринимались и будут предприниматься все необходимые меры по защите прав и законных интересов нашей команды и каждого спортсмена в отдельности, в том числе в судебном порядке. Интересы наших фигуристов всегда были и остаются важнейшим приоритетом федерации», — сообщается в заявлении ФФККР.

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