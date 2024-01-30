Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от посещения Великой Китайской стены.

«Вчера наконец получилось посетить Великую Китайскую стену. Впечатления неоднозначные. Сначала я была в полном восторге! Такая история!

Но боже, сколько же людей… какие там очереди! В одной очереди мы простояли 1,5 часа!!! Прошли все стадии принятия…

Возможно, когда-нибудь я ещё сюда вернусь, но точно не в ближайшие годы», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

Напомним, Елизавета Туктамышева приняла участие в прошедшем чемпионате России по прыжкам. На командном турнире она представляла «красную» команду, капитаном которой был Александр Галлямов. Коллектив в сумме получил от судей 330,08 балла, их соперники – 382,95.