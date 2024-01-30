Юрист о деле Валиевой: возможно длительное выведение триметазидина после прекращения курса

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, сколько занимает выведение триметазидина из организма после прекращения курса.

«Я думаю, в любом случае, если там была какая-то небольшая разница по хронологии между чистой пробой предыдущей и вот этой грязной, то могу вам сказать так, что существующие публикации в рецензируемой литературе по поводу триметазидина говорят о том, что — да, возможно такое длительное выведение после прекращения курса, чтобы остался такой хвостик. Если был курс, это сильно увеличивает время выведения. А второе: ряд болезней или нарушений в почвенной системе тоже увеличивает время выведения триметазидина, поэтому тут уже битва экспертов. Это прям даты, дни высчитываются, часы, есть публикации, которые говорят о зафиксированных уже временных промежутках фармакинетических выведений триметазидина, поэтому тут экспертная битва. Возможно, она была, возможно, нет, мы не знаем пока», — сказал Пацев в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, скандал вокруг Камилы Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Фигуристка вместе со сборной России выиграла золотые медали командного турнира Игр, однако награждение не было проведено, поскольку стало известно, что допинг-проба Валиевой, которая была взята за несколько недель до этого на чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге, дала положительный результат. В крови спортсменки был найден препарат «триметазидин», который запрещён Всемирным антидопинговым агентством. Представители Валиевой настаивали, что вещество попало в её организм непреднамеренно.