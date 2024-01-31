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Юрист назвал ошибкой в допинг-деле Валиевой спешно выдвинуть версию о дедушке со стаканом

Юрист назвал ошибкой в допинг-деле Валиевой спешно выдвинуть версию о дедушке со стаканом
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Спортивный юрист Артём Пацев назвал ошибочным решение выдвинуть версию о том, что попадание в организм российской фигуристки Камилы Валиевой запрещённого препарата произошло через лекарство её дедушки.

«Тут просто действительно изначально, на мой взгляд, конечно, была вот излишняя совершенно спешка с представлением хоть какой-то версии. Это очевидно. То, что дедушка, стакан там и так далее, то, что мы все видели, это уже, можно сказать, это не слухи, это было видно из слитых ВАДА ещё в феврале 2022 года документов. Об этом можно говорить как о факте, что именно такая версия была представлена. То, что потом те юристы, которые работали с Камилой, отказались её представлять и вообще в принципе работать с российскими компаниями, организациями, людьми, гражданами, это тоже мы знаем. И кто потом делал новые версии или подтверждал ту версию, которая первоначально была выдвинута, как подтверждалась эта версия — это, конечно, большой вопрос. И тут, видимо, были как раз допущены какие-то пробелы.

Видимо, какая-то новая версия, если она действительно такая существует, там уже пошли слухи про пирожок какой-то или пирожное, возможно, она была, мягко говоря, тоже не очень сильно проработана, и в неё просто не поверили», — сказал Пацев в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, скандал вокруг Камилы Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Фигуристка вместе со сборной России выиграла золотые медали командного турнира Игр, однако награждение не было проведено, поскольку стало известно, что допинг-проба Валиевой, которая была взята за несколько недель до этого на чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге, дала положительный результат. В крови спортсменки был найден препарат «триметазидин», который запрещён Всемирным антидопинговым агентством. Об этом стало известно только 7 февраля 2022-го после того, как на Олимпиаде в Пекине прошёл командный турнир. РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение. 15 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что аргументом Валиевой в пользу отмены её отстранения было «загрязнение с продуктом, который принимал её дедушка».

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