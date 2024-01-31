«Это решение — победа чистого спорта». Чен — о дисквалификации Валиевой

Американский фигурист, трёхкратный чемпион мира, Нэйтан Чен отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать россиянку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

«Это решение, безусловно, является победой чистого спорта. Однако тот факт, что это вообще произошло, не является победой ни для кого. На протяжении всей нашей карьеры мы соревновались чисто. Каждое вещество, которое мы добавляем в наш организм, очищается ещё до того, как мы задумываемся о его приёме. Без чистого спорта целостность спорта снижается», — приводит слова Чена CNN.

Напомним, CAS отстранил Камилу Валиеву на четыре года 29 января. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года — даты, в которую Валиева сдала допинг-пробу, в которой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Все результаты спортсменки с этого дня аннулируются.

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Камила Валиева занимается брейк-дансом: