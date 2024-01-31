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Американская журналистка: бронзу за командный турнир должна получить Канада, а не Россия

Американская журналистка: бронзу за командный турнир должна получить Канада, а не Россия
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Журналистка USA Today Кристин Бреннан высказалась о присуждении сборной России бронзовых медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Если ISU следует своим правилам, тогда у них не те бронзовые призёры. Это должна быть Канада, а не Россия. Правило 353 гласит: «Участники, завершившие соревнования и изначально занявшие место ниже дисквалифицированного участника или участников, будут соответственно продвигаться вверх по местам», — написала Бреннан на своей странице в социальных сетях.

Напомним, российские фигуристы были лишены золотых медалей командного турнира из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг. Россиянам присудили бронзу, золотые медали получат американские фигуристы, а серебро вручат сборной Японии. Команда Канады осталась на четвёртом месте.

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