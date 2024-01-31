Москалькова: дисквалификация Валиевой — вопиющий случай неприкрытой русофобии

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Москалькова подчеркнула, что такое решение является вопиющим проявлением русофобии.

«Искреннее возмущение вызывает новость о дисквалификации отечественной фигуристки Камилы Валиевой Спортивным арбитражным судом сроком до 2025 года. 17-летнюю спортсменку лишат всех титулов, а сборную России – командного золота на Олимпиаде 2022 года. Это решение уже поддержал Международный олимпийский комитет.

Такое беспочвенное обвинение в адрес юной девушки, которая имела честь с блеском представлять спортивную нацию на международной арене, – не первый в своём роде, но всё же вопиющий случай неприкрытой русофобии, с которой мы регулярно имеем дело в сфере правозащиты.

Когда-то спорт справедливо считался нейтральной зоной, где не было места политическим интригам и только упорный труд и талант определяли победителя. Но, кажется, эти времена остались в прошлом. Для нас же Камила Валиева была и остаётся безусловной чемпионкой», — написала Москалькова в своём телеграм-канале.

Напомним, 29 января CAS объявил о дисквалификации Валиевой. В декабре 2021 года в допинг-пробе спортсменки было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. О результатах тестирования стало известно 8 февраля 2022 года, на следующий день после завершения командного турнира фигуристов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается от декабря 2021 года, все её результаты за этот период аннулированы. В связи с этим Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золота командного турнира.