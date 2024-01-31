В РУСАДА заявили о готовности оказать содействие ВАДА в расследовании дела Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что организация готова содействовать Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) в расследовании дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«ВАДА заявило о том, что, возможно, расследование будет возобновлено после изучения полного текста решения CAS. Мы готовы оказать им необходимое содействие в рамках наших компетенций и возможностей. К расследованию, ранее проведённому РУСАДА, никаких претензий не возникло, всё было сделано в соответствии с рекомендациями ВАДА и лучшими практиками ведущих антидопинговых организаций», — приводит слова Логиновой «РИА Новости Спорт».

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по делу Валиевой. Российская спортсменка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Результаты Валиевой, показанные с декабря 2021 года, были аннулированы.