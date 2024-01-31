Костомаров высказался о распределении медалей за командный турнир фигуристов на ОИ-2022

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) по распределению медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Российские спортсмены были лишены золота.

«Правила есть правила, и всё», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Напомним, сборная России заняла первое место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Однако на следующий день после завершения турнира стало известно, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой было обнаружено запрещённое вещество. 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. После аннулирования результатов Валиевой ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира ОИ-2022. Золотые медали получат американские фигуристы, серебро достанется сборной Японии, а россиян наградят бронзовыми медалями.