Лайшев — о Валиевой: эта вся история с допингом — выдумка и враньё

Президент ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта Ренат Лайшев ответил на вопрос о том, кого он считает виноватым в том, что на тот момент несовершеннолетняя Валиева приняла допинг.

«Я считаю, эта вся история – это выдумка и враньё про неё. Она вынуждена не отрицать. Наверняка так её проинструктировали, чтобы она признала и послабее были эти санкции. Весь Запад – обманщики и вруны. С ними нельзя иметь никаких дел. Вот их главная прерогатива, и сегодня это всё вскрылось, и мы видим их лицо, которое было за маской.

Есть версия, что это сделано якобы для того, чтобы санкции не коснулись Этери Тутберидзе? Не хочу в эти дебри лезть. Не знаю. Мы ищем правду, но, чтобы её искать, нужно быть внутри федерации спорта, а так просто со стороны говорить – это голословие такое. Не хочу касаться этого. Остановиться надо на том, что на Западе ублюдки. Самое главное, что мы должны своих спортсменов любить и защищать. То, что они сделали для любителей спорта, это счастье и радость, огромная заслуга, и с этим нам нужно жить и ждать нашей победы», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».

О решении Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой было объявлено 29 января. Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается от декабря 2021 года, все её результаты с этого момента аннулированы. Из-за этого Валиева лишилась золота чемпионата Европы — 2022 в женском одиночном катании, а сборная России была лишена золота командного турнира ОИ-2022.