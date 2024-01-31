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Стал известен состав участников первенства России по фигурному катанию среди юниоров

Стал известен состав участников первенства России по фигурному катанию среди юниоров
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Стал известен состав участников первенства России – 2024 по фигурному катанию среди юниоров, которое пройдёт в Саранске с 6 по 8 февраля.

Юниоры:

Арсений Федотов;
Николай Угожаев;
Никита Сарновский;
Лев Лазарев;
Марк Лукин.

Юниорки:

Маргарита Базылюк;
Алиса Двоеглазова;
Мария Гордеева;
София Дзепка;
Риана Кадырова;
Варвара Кравчина;
Мария Красножёнова;
Елизавета Лабутина;
Милана Лебедева;
Мария Мазур;
Агата Петрова;
Лидия Плескачёва;
Надежда Понтелеенко;
Алёна Принёва;
Полина Тихонова;
Кира Трофимова;
Екатерина Ципухина;
Алиса Юрова.

Отметим, что в состав участниц не попала победительница юниорского Гран-при России Виктория Морозова.

С полным списком участников первенства России – 2024 можно ознакомиться здесь.

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