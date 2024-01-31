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Стал известен состав участников первенства России по фигурному катанию среди юниоров

Стал известен состав участников первенства России – 2024 по фигурному катанию среди юниоров, которое пройдёт в Саранске с 6 по 8 февраля.

Юниоры:

Арсений Федотов;

Николай Угожаев;

Никита Сарновский;

Лев Лазарев;

Марк Лукин.

Юниорки:

Маргарита Базылюк;

Алиса Двоеглазова;

Мария Гордеева;

София Дзепка;

Риана Кадырова;

Варвара Кравчина;

Мария Красножёнова;

Елизавета Лабутина;

Милана Лебедева;

Мария Мазур;

Агата Петрова;

Лидия Плескачёва;

Надежда Понтелеенко;

Алёна Принёва;

Полина Тихонова;

Кира Трофимова;

Екатерина Ципухина;

Алиса Юрова.

Отметим, что в состав участниц не попала победительница юниорского Гран-при России Виктория Морозова.

С полным списком участников первенства России – 2024 можно ознакомиться здесь.