Стал известен состав участников первенства России по фигурному катанию среди юниоров

Стал известен состав участников первенства России – 2024 по фигурному катанию среди юниоров, которое пройдёт в Саранске с 6 по 8 февраля.
Юниоры:
Арсений Федотов;
Николай Угожаев;
Никита Сарновский;
Лев Лазарев;
Марк Лукин.
Юниорки:
Маргарита Базылюк;
Алиса Двоеглазова;
Мария Гордеева;
София Дзепка;
Риана Кадырова;
Варвара Кравчина;
Мария Красножёнова;
Елизавета Лабутина;
Милана Лебедева;
Мария Мазур;
Агата Петрова;
Лидия Плескачёва;
Надежда Понтелеенко;
Алёна Принёва;
Полина Тихонова;
Кира Трофимова;
Екатерина Ципухина;
Алиса Юрова.
Отметим, что в состав участниц не попала победительница юниорского Гран-при России Виктория Морозова.
С полным списком участников первенства России – 2024 можно ознакомиться здесь.