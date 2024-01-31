Чемпионат четырёх континентов, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть

Завтра, 1 февраля, в Шанхае на стадионе «SPD Bank Oriental Sports Center» стартует турнир женщин-одиночниц в рамках чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию 2024 года.
Спортсменки представят свои короткие программы в 5:45 по московскому времени.
Сборную Японии на этом турнире представят Монэ Тиба, которая в прошлом году завоевала бронзовую медаль, Ринка Ватанабэ и Маи Михара. Южную Корею представят Ким Чхэ Ён, Ли Ха Ин и Со-ён Ви.
От команды США на турнире выступят Элис Лин-Грейси, Линдси Торнгрен и Ава Зиглер. Канадскую сборную представят Мэдлин Шизас, Жюстин Миклетт и Сара-Мод Дюпуа. Всего на турнир одиночниц заявлены 26 фигуристок.
Трансляции чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.