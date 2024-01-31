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Чемпионат четырёх континентов. Мужчины. Короткая программа
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11:00 Мск
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Чемпионат четырёх континентов, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть

Чемпионат четырёх континентов, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть
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Завтра, 1 февраля, в Шанхае на стадионе «SPD Bank Oriental Sports Center» стартует турнир женщин-одиночниц в рамках чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию 2024 года.

Спортсменки представят свои короткие программы в 5:45 по московскому времени.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай
Женщины. Короткая программа
01 февраля 2024, четверг. 05:51 МСК
Не началось

Сборную Японии на этом турнире представят Монэ Тиба, которая в прошлом году завоевала бронзовую медаль, Ринка Ватанабэ и Маи Михара. Южную Корею представят Ким Чхэ Ён, Ли Ха Ин и Со-ён Ви.

От команды США на турнире выступят Элис Лин-Грейси, Линдси Торнгрен и Ава Зиглер. Канадскую сборную представят Мэдлин Шизас, Жюстин Миклетт и Сара-Мод Дюпуа. Всего на турнир одиночниц заявлены 26 фигуристок.

Трансляции чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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