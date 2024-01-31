Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат четырёх континентов, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть

Завтра, 1 февраля, в Шанхае на стадионе «SPD Bank Oriental Sports Center» стартует турнир мужчин-одиночников в рамках чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию 2024 года.

Спортсмены представят свои короткие программы в 11:00 по московскому времени.

Сборную Японии на этом турнире представят Юма Кагияма, серебряный призёр Олимпиады 2022 года, Сота Ямамото, призёр финала Гран-при сезона-2022/2023 и Сун Сато.

От команды США на турнире выступят Эндрю Торгашев, Томоки Хиватаси и Камден Пулкинен. За медали также поборются чемпион четырёх континентов сезона-2021/2022 Ча Джун Хван из сборной Южной Кореи и призёр этапа Гран-при в сезоне-2023/2024 из сборной Казахстана Михаил Шайдоров.

Трансляции чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.