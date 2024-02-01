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Чемпионат четырёх континентов, спортивные пары: во сколько КП, где смотреть

Чемпионат четырёх континентов, спортивные пары: во сколько КП, где смотреть
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Сегодня, 1 февраля, в Шанхае на стадионе «SPD Bank Oriental Sports Center» стартует турнир спортивных пар в рамках чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию 2024 года.

Фигуристы-парники представят свои короткие программы в 16:00 по московскому времени.

Среди заявившихся на эти соревнования – чемпионы мира из Японии Рику Миура/Рюити Кихара, канадские пары Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам и Лиа Перейра/Треннт Мишо.

За победу также поборются действующие чемпионы США Элли Кам и Дэнни О’Ши, а также двукратные серебряные призёры ЧМ среди юниоров, австралийские спортсмены Анастасия Голубева/Гектор Гиотопулос Мур.

Всего в парном турнире примут участие 12 дуэтов.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай
Спортивные пары. Короткая программа
01 февраля 2024, четверг. 16:00 МСК
Не началось

Трансляции чемпионата четырёх континентов ISU по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

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