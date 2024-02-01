Комиссия CAS считает, что Валиева не принимала допинг преднамеренно — The Times

Спортивный арбитражный суд (CAS) считает, что российская фигуристка Камила Валиева не принимала допинг преднамеренно, сообщает The Times со ссылкой на источник, знакомый с мотивировочной частью решения CAS.

По данным источника, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева, скорее всего, не мошенничала намеренно, однако решила полностью удовлетворить апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Напомним, ранее CAS принял решение о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет.

Дисквалификация Камилы Валиевой. Могло быть по-другому?