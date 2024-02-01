Японка Монэ Тиба выиграла короткую программу на чемпионате четырёх континентов

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Сегодня, 1 февраля, в Шанхае (Китай) фигуристки-одиночницы представили свои короткие программы на чемпионате четырёх континентов. Лучшей по итогам выступлений стала японская фигуристка Монэ Тиба. Она получила от судей 71,10 балла.

Второй после проката с короткой программой стала корейская спортсменка Ким Чхэ Ён. Третье место заняла американка Ава Зиглер. Женщины выступят с произвольными программами завтра, 2 февраля.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай.

Женщины. Короткая программа

1. Монэ Тиба (Япония) — 71,10 балла.

2. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 69,77.

3. Ава Зиглер (США) — 68,25.

4. Ринка Ватанабэ (Япония) — 67,22.

5. Маи Михара (Япония) — 65,18.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.