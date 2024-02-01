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Президент МОК Томас Бах призвал уважать решение CAS по делу Камилы Валиевой

Президент МОК Томас Бах призвал уважать решение CAS по делу Камилы Валиевой
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал уважать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Ранее спортсменка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Мы приняли к сведению решение CAS по делу Камилы Валиевой. Каждый имеет право на критику решения суда и собственное мнение, однако мы должны полностью уважать это решение», — сказал Бах на пресс-конференции.

Напомним, CAS аннулировал результаты Валиевой, показанные с декабря 2021 года. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотых медалей за командный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Валиева также лишилась золота чемпионата Европы — 2022, чемпионкой соревнований стала Анна Щербакова.

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