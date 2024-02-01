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Японка выиграла КП на чемпионате четырёх континентов, выступив под русский романс

Японка выиграла КП на чемпионате четырёх континентов, выступив под русский романс
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Японская фигуристка Монэ Тиба заняла первое место по итогам прокатов с короткой программой на чемпионате четырёх континентов в Шанхае (Китай), выступив под русский романс.

В качестве музыкального сопровождения спортсменка выбрала французскую версию песни «Очи чёрные», которая обрела мировую известность благодаря Фёдору Шаляпину.

Напомним, Тиба получила за короткую программу 71,10 балла. Второй по итогам выступлений с короткой программой стала представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён, которой судьи выставили 69,77 балла. Третье место заняла американская фигуристка Ава Зиглер. Её результат составил 68,25 балла. Женщины выступят с произвольными программами завтра, 2 февраля.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

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