Самсонов: боялся Тутберидзе, а сейчас считаю её самым добрым человеком

Чемпион России среди юниоров 2019 и 2020 годов, призёр и победитель юниорских этапов Гран-при по фигурному катанию Даниил Самсонов рассказал, как изменилось его отношение к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе. Фигурист признался, что сначала побаивался специалиста, однако позже смог построить хорошие и доверительные отношения с тренерским штабом Тутберидзе.

«Я боялся Тутберидзе, но понимал, что она требовательная. Она хочет, чтобы каждый спортсмен хорошо тренировался, так как это позволит демонстрировать стабильность на соревнованиях. Моё отношение трансформировалось. Тогда мне казалось, что Этери Георгиевна очень строгая, а сейчас считаю её самым добрым человеком. У меня очень хорошие отношения с тренерским штабом. Я окончательно перестал их бояться. Они понимают, слышат меня. С такими тренерами работать одно удовольствие. Если что-то хочу спросить, то мы обсудим проблему», — приводит слова Самсонова «Матч ТВ».