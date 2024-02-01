Самсонов — о болезни Осгуда-Шляттера: тренеры не верили, что у меня такая сильная боль

Чемпион России среди юниоров 2019 и 2020 годов, призёр и победитель юниорских этапов Гран-при по фигурному катанию Даниил Самсонов рассказал о болезни Осгуда-Шляттера. Из-за проблем с суставами фигурист перенёс три операции с 2020 года. Самсонов подчеркнул, что сначала тренеры не верили, что он испытывает сильную боль, однако позже стали поддерживать на пути к восстановлению.

«В 2020 году после первенства России я начал чувствовать боль, но не придавал этому особого значения. Боль не проходила, с каждым днём она только усиливалась. Я до последнего терпел, потому что чемпионат мира должен был стать моим первым серьёзным турниром. За неделю до отъезда мы связались с федерацией, которая ждала от нас ответ.

Сначала тренеры не верили, что у меня такая сильная боль. Мне включали музыку для проката, но я рушился с первого же элемента. Уходил на лавочку и рыдал от боли. За неделю до отъезда я понял, что не могу наступать на ногу, ходить в повседневной жизни. Пришло осознание, что не могу выступать. Я не хотел ехать с одинарными прыжками, позориться и подводить страну. Лучше было дать шанс первому запасному Илье Яблокову. Тренеры говорили, что я могу кататься с этой болью, мол, шляттеры у всех, все терпят, и ты терпи. Но боль была настолько сильной, что я не мог кататься.

Когда с моим коленом началась серьёзная работа, то тренеры задумались и поняли, какую сильную боль я испытывал. Когда же начались проблемы со вторым коленом, то все внимательно ко мне относились, уменьшали нагрузку, уже не рисковали. После второй операции тренеры поддерживали меня. Один раз я пришёл на костылях на каток, и все были очень рады меня видеть», — приводит слова Самсонова «Матч ТВ».

Напомним, на прошедшем в Челябинске чемпионате России — 2024 по фигурному катанию Даниил Самсонов занял пятое место. Победителем соревнований в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко.