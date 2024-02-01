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Японец Кагияма лидирует после короткой программы на чемпионате четырёх континентов

Сегодня, 1 февраля, в Шанхае (Китай) были представлены короткие программы в мужском одиночном катании на чемпионате четырёх континентов. Лучшим по итогам выступления с короткой программой стал японский фигурист Юма Кагияма. Спортсмен получил от судей 106,82 балла.

Второе место занял представитель Японии Сун Сато. Третьим после выступлений с короткой программой стал южнокорейский фигурист Ча Джун Хван.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай.

Мужчины. Короткая программа

1. Юма Кагияма (Япония) — 106,82 балла.

2. Сун Сато (Япония) — 99,20.

3. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 95,30.

4. Сота Ямамото (Япония) — 94,44.

5. Боян Цзинь (Китай) — 89,41.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.