«Чип и Дейл спешат на помощь!» Туктамышева показала забавное фото с Медведевой из Китая

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях забавные фото с серебряным призёром Олимпиады-2018 Евгенией Медведевой.
Фигуристки посетили заповедник с пандами в Чэнду (Китай). «Приехали смотреть на панд. А ещё за тем, как за ними ухаживают», — прокомментировала поездку Туктамышева.
«Чип и Дейл спешат на помощь! А вообще, классный денёк получился», — подписала фото Туктамышева, добавив эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Напомним, Туктамышева, Медведева и другие топовые российские фигуристы улетели в тур с ледовыми шоу по Китаю.
27-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В этом сезоне Елизавета не принимала участие в официальных стартах, так как взяла паузу в профессиональной карьере.