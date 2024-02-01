«Чип и Дейл спешат на помощь!» Туктамышева показала забавное фото с Медведевой из Китая

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях забавные фото с серебряным призёром Олимпиады-2018 Евгенией Медведевой.

Фигуристки посетили заповедник с пандами в Чэнду (Китай). «Приехали смотреть на панд. А ещё за тем, как за ними ухаживают», — прокомментировала поездку Туктамышева.

«Чип и Дейл спешат на помощь! А вообще, классный денёк получился», — подписала фото Туктамышева, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Напомним, Туктамышева, Медведева и другие топовые российские фигуристы улетели в тур с ледовыми шоу по Китаю.

27-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В этом сезоне Елизавета не принимала участие в официальных стартах, так как взяла паузу в профессиональной карьере.