Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Чип и Дейл спешат на помощь!» Туктамышева показала забавное фото с Медведевой из Китая

«Чип и Дейл спешат на помощь!» Туктамышева показала забавное фото с Медведевой из Китая
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях забавные фото с серебряным призёром Олимпиады-2018 Евгенией Медведевой.

Фигуристки посетили заповедник с пандами в Чэнду (Китай). «Приехали смотреть на панд. А ещё за тем, как за ними ухаживают», — прокомментировала поездку Туктамышева.

«Чип и Дейл спешат на помощь! А вообще, классный денёк получился», — подписала фото Туктамышева, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Напомним, Туктамышева, Медведева и другие топовые российские фигуристы улетели в тур с ледовыми шоу по Китаю.

27-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В этом сезоне Елизавета не принимала участие в официальных стартах, так как взяла паузу в профессиональной карьере.

Материалы по теме
Японка продвигает русскую культуру на ЧЧК! Короткая «Очи чёрные» уже принесла ей победу
Японка продвигает русскую культуру на ЧЧК! Короткая «Очи чёрные» уже принесла ей победу
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android