Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат четырёх континентов. Танцы на льду. Ритм-танец
Начало прямой трансляции
07:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дудаков опроверг авторство публикации с заявлениями по делу Валиевой

Дудаков опроверг авторство публикации с заявлениями по делу Валиевой
Аудио-версия:
Комментарии

Сергей Дудаков, тренер штаба Этери Тутберидзе, опроверг своё авторство публикации в социальных сетях о деле воспитанницы его группы российской фигуристки Камилы Валиевой. Он заявил, что у него нет страниц в соцсетях.

«Соцсети не вёл и не собираюсь», — приводит слова Дудакова ТАСС.

Сегодня, 1 февраля, в социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация под авторством Сергея Дудакова, в которой тренер впервые прокомментировал дисквалификацию своей подопечной Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), где сборная России с Валиевой в составе одержала победу (фигуристка исполнила обе программы).

Материалы по теме
«В нашу сторону выливалось много зла». Дудаков сделал первое заявление по делу Валиевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android