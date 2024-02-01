Дудаков опроверг авторство публикации с заявлениями по делу Валиевой

Сергей Дудаков, тренер штаба Этери Тутберидзе, опроверг своё авторство публикации в социальных сетях о деле воспитанницы его группы российской фигуристки Камилы Валиевой. Он заявил, что у него нет страниц в соцсетях.

«Соцсети не вёл и не собираюсь», — приводит слова Дудакова ТАСС.

Сегодня, 1 февраля, в социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация под авторством Сергея Дудакова, в которой тренер впервые прокомментировал дисквалификацию своей подопечной Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), где сборная России с Валиевой в составе одержала победу (фигуристка исполнила обе программы).