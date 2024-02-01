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Роднина: по закону ответственность за допинг Валиевой несут врач, тренер и родители

Роднина: по закону ответственность за допинг Валиевой несут врач, тренер и родители
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Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина ответила, кто, по её мнению, должен взять на себя ответственность за дисквалификацию 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, представители фигуристки якобы не смогли доказать суду, что запрещённое вещество попало в организм Камилы непреднамеренно. Россиянка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В её анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет.

«У нас есть закон, который говорит о том, что если несовершеннолетний спортсмен принимал запрещённые препараты, то ответственность вплоть до уголовной несут врач, тренер и родители. Поэтому ответ на этот вопрос абсолютно очевиден.

Я не знаю никого из тех людей, которые защищали Валиеву. Мы не видим всей картины, поэтому делать резкие выводы не стоит. Есть факт дисквалификации, который указывает на проблемы с препаратами в спорте. Наказание слишком строгое для девочки, но факт был. А оценивать официальную версию с пирожками и стаканчиками уже поздно», — приводит слова Родниной Sport24.

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