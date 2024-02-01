Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат четырёх континентов. Танцы на льду. Ритм-танец
Начало прямой трансляции
07:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Светлана Ромашина — о Валиевой: для меня она была и всегда будет выдающейся фигуристкой

Светлана Ромашина — о Валиевой: для меня она была и всегда будет выдающейся фигуристкой
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

В своём телеграм-канале Ромашина выложила пост, в котором заявила о том, что Валиева является выдающейся спортсменкой. Синхронистка поблагодарила фигуристов за выступление на на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), где сборная России с Валиевой в составе одержала победу (фигуристка исполнила обе программы).

Материалы по теме
Рудковская жёстко раскритиковала комментарий Тутберидзе по поводу дисквалификации Валиевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android