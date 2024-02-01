Светлана Ромашина — о Валиевой: для меня она была и всегда будет выдающейся фигуристкой

Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

В своём телеграм-канале Ромашина выложила пост, в котором заявила о том, что Валиева является выдающейся спортсменкой. Синхронистка поблагодарила фигуристов за выступление на на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), где сборная России с Валиевой в составе одержала победу (фигуристка исполнила обе программы).