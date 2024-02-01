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Камила Валиева станет героем трэвел-шоу «Маршрут на двоих»

Камила Валиева станет героем трэвел-шоу «Маршрут на двоих»
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Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в трэвел-шоу «Маршрут на двоих». Эпизод выйдет 15 февраля. В нём спортсменка отправится исследовать достопримечательности и незнакомые места Тулы.

Выпуск шоу «Маршрут на двоих» с участием Валиевой выйдет в соцсети «ВКонтакте». Задача героев выпуска состоит в том, чтобы находить места с фотографий, сделанных 20 лет назад.

Напомним, 29 января было объявлено решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. Отсчёт срока дисквалификации ведётся от декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этого момента аннулированы. В связи с этим российские фигуристы лишились золотых медалей командного турнира на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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