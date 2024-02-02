Уткин высказался о четырёхлетней дисквалификации Валиевой

Известный спортивный комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

«На этой неделе мы узнали приговор нашей фигуристке Камиле Валиевой, которая была уличена в применении запрещённого препарата. Я даже не говорю слово «допинг», потому что о допинговых свойствах этого препарата в фигурном катании я не нашёл ни одного вразумительного слова.

Прошло уже два года с тех пор, как случилась эта ситуация. Я был уверен, что Валиева получит длительную дисквалификацию. Потому что за эти два года можно было найти огромное количество ситуаций, когда бы она не замыкалась на Валиевой. Но никто не захотел взять на себя ответственность за ошибку. Но ведь так и оно и есть.

Как человек с грязным тестом мог оказаться на Олимпиаде? Кто это допустил? Из-за этого целое поколение фигуристов теряет олимпийское золото, которого ни у кого из них больше, скорее всего, не будет.

И всё это происходит со спортсменкой, которую сейчас называют ребёнком. Она отчасти ребенок. Да, она маленькая, она молодая. Но вообще-то на Олимпиаде была среди женщин и ответственность там взрослая. Её кто-то мог взять на себя», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Напомним, CAS аннулировал результаты Валиевой, показанные с декабря 2021 года. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотых медалей за командный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Валиева также лишилась золота чемпионата Европы — 2022, чемпионкой соревнований стала Анна Щербакова.

Материалы по теме Президент МОК Томас Бах призвал уважать решение CAS по делу Камилы Валиевой

Камила Валиева восстановила четверной тулуп: