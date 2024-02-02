Источник: в допинг-пробе Валиевой обнаружили разрешённый препарат с анаболическим эффектом

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен препарат с анаболическим эффектом, сообщает Yle.

Во время Олимпийских игр 2022 года издание The New York Times сообщало, что в пробе российской спортсменки, помимо триметазидина, были найдены два других разрешённых вещества — гипоксен и L-карнитин. По информации Yle, анализ фигуристки также содержал ещё один препарат с анаболическим эффектом, который не входит в список запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) веществ. На данный момент ВАДА рассматривает вопрос о запрете этого препарата.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Отстранение связано с допинг-пробой, сданной спортсменкой в декабре 2021 года, в которой был обнаружен триметазидин. Согласно решению, результаты Валиевой с момента сдачи положительной допинг-пробы были аннулированы.