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Ударившаяся головой об лёд Симонова прокомментировала своё состояние здоровья

Ударившаяся головой об лёд Симонова прокомментировала своё состояние здоровья
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Российская фигуристка Мария Симонова, выступающая в парном катании с партнёром Мартином Бреславским, заявила, что приступила к тренировкам после недавнего падения с поддержки.

«Я уже постепенно приступила к тренировкам. Самочувствие отличное», — написала Симонова в своём телеграм-канале.

Напомним, 24 января во время выступления Мария Симонова упала с поддержки и ударилась головой об лёд. Партнёру не удалось удержать спортсменку. Симонова всё-таки откатала короткую программу до конца, после чего была госпитализирована для того, чтобы сделать рентген. Обследование не выявило серьёзных проблем по здоровью, поставив лёгкое сотрясение, а 26 января фигуристку выписали из больницы.

Пара получила на этих соревнованиях (Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания) 42,51 балла за короткую программу.

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