«Чувствовали себя очень комфортно». Пуарье о ритм-танце на чемпионате четырёх континентов

Канадский фигурист Поль Пуарье, выступающий в дуэте с Пайпер Гиллес, высказался о прокате парой ритм-танца на чемпионате четырёх континентов – 2024. После этой программы спортсмены идут на промежуточном первом месте.

«Мы действительно довольны нашим выступлением сегодня. Очень хотели почувствовать себя заземлёнными, связанными друг с другом, с нашей музыкой, по-настоящему хорошо исполнять программу. Думаю, мы смогли этого добиться. Мы чувствовали себя очень комфортно на ногах», – приводит слова спортсмена пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Напомним, за ритм-танец Пайпер Гиллес и Поль Пуарье получили 85,49 балла. Они на 3,47 балла опережают идущих вторыми своих соотечественников – Лоранс Фурнье Бодри и Николая Сёренсена.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.