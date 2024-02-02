Сёренсен — после ритм-танца на чемпионате четырёх континентов: целью остаётся победа

Канадский фигурист Николай Сёренсен, выступающий с Лоранс Фурнье Бодри в танцах на льду, прокомментировал прокат своим дуэтом ритм-танца на чемпионате четырёх континентов. После первого дня соревнований у танцоров Бодри – Сёренсен идут на втором месте, уступая лидерам – другим канадцам Пайпер Гиллес и Полю Пуарье – 3,47 балла.

«Мы очень счастливы находиться здесь, мы хорошо проводим время каждый раз, когда выполняем эту программу. Целью была победа, целью остаётся победа. Мы занимаем хорошую позицию, второе место, так что, надеюсь, удастся добиться победы послезавтра», – приводит слова спортсмена пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Шанхай, Китай.

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 85,49 балла.

2. Лоранс Фурнье Бодри — Николай Сёренсен (Канада) — 82,02.

3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 77,47.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.