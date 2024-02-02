Камила Валиева поблагодарила людей за поддержку

Российская фигуристка Камила Валиева выложила пост в своём телеграм-канале, где поблагодарила людей за поддержку.

«Спасибо всем, кто рядом; всем, кто поддерживает» — написала фигуристка в своих социальных сетях.

Напомним, что 29 января CAS объявило о дисквалификации Валиевой на четыре года и аннулировании её результатов с 25 декабря 2021 года. Так спортсменка лишается 10-ти медалей, в том числе золота чемпионата Европы 2022 г., которое ISU теперь присудил Анне Щербаковой. Также сборной России присудили третье место в командном зачёте по фигурному катанию Олимпийских игр 2022, вместо первого.

После информации о дисквалификации Валиева прекратила тренировки. Первый пост после случившегося фигуристка сделала в своём телеграм-канале 30-го января, выложив одно из выступлений под грустную музыку