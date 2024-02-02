«Меня чуть не зарезали». Дикиджи сообщил, что на него напали в метро

Российский фигурист, серебряный призёр чемпионата России — 2024 и победитель этапов Гран-при России — 2023 Владислав Дикиджи сообщил, что на него напали с ножом в метро. По словам спортсмена, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

«Друзья, представляете, меня чуть не зарезали в метро… Я запишу после кружок, скажу что и как было, но нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже — и всё. На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», — написал фигурист в своём телеграм-канале.

Напомним, сейчас Владиславу Дикиджи 19 лет, он тренируется в группе Олега Татаурова в Санкт-Петербурге. В 2024 году фигурист стал серебряным призёром в командном турнире на чемпионате России по прыжкам.