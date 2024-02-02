«Совпадала с внутренним состоянием». Дайнеко — о программе Петра Гуменника

Тренер по фигурному катанию Вероника Дайнеко рассказала, что выбор произвольной программы Петра Гуменника связан с тем, что ее настроение совпадает с настроением фигуриста. Родители не были против такого образа сына.

«Эта программа очень сильно совпала с внутренним состоянием Пети, которое иногда бывает очень противоречивым. С одной стороны, он из православной семьи, где во главе угла стоят именно православные принципы: порядочность, доброта, соблюдение определённых заповедей. Соответственно, в сознании закладывается: не делай гадости другим — прилетит. При этом все три сына в семье не просто очень хорошо воспитаны, но развиты во всех направлениях. Музыка, математика, спорт, причём музыка самая разнообразная, без каких бы то ни было ограничений.

Единственный раз был случай, когда мы думали взять для одной из программ Пети мелодию из рок-оперы Jesus Christ Superstar, но родители сразу дали понять, что не одобряют эту идею. Что есть грань, которую не следует перешагивать» — приводит слова Дайнеко РТ.

Напомним, что сейчас в качестве произвольной программы на сезон Гуменник выбрал образ Дориана Грея. Музыка была взята из фильма 2009 года, где много оригинальных, незаезженных композиций.