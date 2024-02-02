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Тренер Дикиджи раскрыл подробности нападения на фигуриста в метро

Тренер Дикиджи раскрыл подробности нападения на фигуриста в метро
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Тренер российского фигуриста Владислава Дикиджи, серебряного призёра чемпионата России — 2024 и победителя этапов Гран-при России — 2023, Олег Татауров раскрыл подробности нападения на спортсмена в метро, о котором сам Дикиджи сообщил ранее в своём телеграм-канале.

«Человек лет 60 и не совсем в адеквате сидел напротив, потом дёрнул Влада за рюкзак, а когда тот встал, нож ему к горлу приставил. Влад оттолкнул его и выскочил из вагона. Сам ничего не понял. Если этот человек таким образом хотел показать, что Влад должен уступить кому-то место, так рядом вообще никто не стоял — ни с детьми, ни в пожилом возрасте. Мне Влад сказал, что сейчас поедет в полицию давать объяснения, а там уже, возможно, этого мужчину перехватят», — приводит слова Татаурова «RT на русском».

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