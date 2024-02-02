Сторона Валиевой сменила адвокатов перед разбирательством в CAS

Адвокат BGP Litigation Максим Кузьмин рассказал, что их юридическая форма не представляла интересы Камилы Валиевой во время разбирательства в CAS.

«Мы представляли интересы Камилы Валиевой на этапе разбирательства в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, а не в рамках рассмотрения дела в CAS. По итогам разбирательства в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА было принято решение об отсутствии вины Камилы Валиевой в нарушении антидопинговых правил и неприменении к ней каких-либо санкций» — приводит слова Кузьмина ТАСС.

Напомним, что Валиева была дисквалифицирована на четыре года, а ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 года аннулированы. Это 10 медалей, в том числе золото чемпионата Европы 2022, его ISU присудили Анне Щербаковой, а командное золото сборной России на Олимпийских играх 2022 заменили на бронзу.