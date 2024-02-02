Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧЧК. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
07:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сторона Валиевой сменила адвокатов перед разбирательством в CAS

Сторона Валиевой сменила адвокатов перед разбирательством в CAS
Аудио-версия:
Комментарии

Адвокат BGP Litigation Максим Кузьмин рассказал, что их юридическая форма не представляла интересы Камилы Валиевой во время разбирательства в CAS.

«Мы представляли интересы Камилы Валиевой на этапе разбирательства в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, а не в рамках рассмотрения дела в CAS. По итогам разбирательства в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА было принято решение об отсутствии вины Камилы Валиевой в нарушении антидопинговых правил и неприменении к ней каких-либо санкций» — приводит слова Кузьмина ТАСС.

Напомним, что Валиева была дисквалифицирована на четыре года, а ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 года аннулированы. Это 10 медалей, в том числе золото чемпионата Европы 2022, его ISU присудили Анне Щербаковой, а командное золото сборной России на Олимпийских играх 2022 заменили на бронзу.

Материалы по теме
Эксклюзив
Юрист рассказал, что будет, если Валиева нарушит условия дисквалификации за допинг
Валиева лишена золота чемпионата Европы 2022 года, чемпионкой признана Щербакова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android