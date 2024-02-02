Фигурист Ветлугин рассказал о показательном номере в образе Аллы Пугачёвой

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал о показательном номере в образе Аллы Пугачёвой. В финальный день чемпионата Санкт-Петербурга — 2024 спортсмен выступил с программой под песню «Арлекино» в образе певицы.

«Примадонна — это разовая акция. На эффекте неожиданности, так же, как на «Русском вызове». Что-то, что вызывает реакцию, то, что ты не ожидаешь увидеть.

Парик внедрили в волосы. У Лёши Хвалько был необходимый реквизит — это он автор идеи. У него был и парик, и туника, и перчатки. Он выходил из дома, когда я ему позвонил. Я говорю: «Лёха, захвати вещи», — а он уже в пяти минутах ходьбы от Академии. Он быстренько мне принёс, потом нарезали музыку, потом я поставил номер, и минут 15 оставалось — спокойненько оделись, вышли», — рассказал спортсмен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.